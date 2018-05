Du har sagt i Fyens Stiftstidende, at Johnny Mikael Rasmussen har skrevet rundt, at hvis Ældrerådet fortsat ønskede dialog og debat om de ting, der blev besluttet, var det ikke ham, der skulle være formand. At han ønskede at lede og fordele arbejdet. Men er det ikke netop det modsatte, han lægger op til i sin pressemeddelelse. At han ønsker en decentral struktur?

- Ja, det er lidt det omvendte. Men han skriver det i en mail til os.

Må vi se den mail?

- Han skriver, at den er fortrolig. Han sætter nogle punkter op for arbejdet i Ældrerådet, hvor han og forretningsudvalget vil bestemme, hvad det enkelte medlem må deltage i. Vi siger, at det skal vi have en dialog om. Flere vil gerne engagere sig meget og være med i flere udvalg. Han skriver, at det er ikke til diskussion, hvor meget man må deltage i. Man må højest deltage i to grupper.

Kunne man forestille sig, at formålet med det er at gøre udvalgene smidige. Hvis de bliver for store, kan det blive besværligt at arbejde?

- Ja, det er også fint nok, at der sidder en i hver gruppe fra forretningsudvalget. Men man kan ikke begrænse de øvrige deltagere i deres engagement. Vi har jo også en del på arbejdsmarkedet, der ikke kan deltage så meget. Vi kan ikke være begrænset. Vi er valgt af nogle mennesker, og vi vil gerne kunne svare på, hvad der foregår, når vi kommer ud.

Du skriver i en mail, at han ikke kan udtale sig på Ældrerådets vegne?

- Det er jo efter, han er fratrådt. Men han kan ikke udtale sig som formand uden at have fået det godkendt i Ældrerådet. Ligesom jeg altid har måttet sige til avisen, når jeg udtaler mig på egne vegne, og hvornår jeg udtaler mig på vegne af Ældrerådet.

Har du altid været omkring Ældrerådet, inden du udtalte dig som formand for Ældrerådet?

- Ja, jeg har været omkring Ældrerådet. Ikke hver gang, men nogen gange har jeg sagt, at det her er på egne vegne, fordi jeg ikke har spurgt rådet først.

Men det vil du gerne have, at Ældrerådets nye formand gør. Går omkring alle rådets 15 medlemmer, inden vedkommende udtaler sig?

- Det står i forretningsordenen og i vores vedtægter. Han kan ikke udtale sig uden vores godkendelse.

Kan du følge den afgående formand i, at det bliver lidt usmidigt, hvis en formand skal omkring Ældrerådet, hver gang der skal siges sige et pip til offentligheden?

- Ja, det kan jeg godt. Derfor må man også skelne, når man taler til pressen. Det har jeg også tit været nødt til. Der var emner, vi var uenige om. Han kunne jo sagtens have ventet og fået godkendelse via mails til Ældrerådet.

Men pressemeddelelsen var om, at han trækker sig. Det er jo lidt en personlig sag?

- Jo, men han skriver, at det er en pressemeddelelse fra Ældrerådet i Odense.

Du har siddet i Ældrerådet i 16 år - heraf syv år som formand. Har du givet den nye formand plads til at arbejde?

- Vi har vedtaget, at vi, der har været med før, skulle stå til rådighed for de nye. Vi var åbne for nye initiativer og ville svare på spørgsmål, og det har vi sagt tydeligt og klart. Vi skal jo udvikle os hele tiden, og jeg har passet meget på ikke at henvise til "vi plejer".

Har du givet Johnny Mikael Rasmussen plads til at arbejde og finde en ny struktur for arbejdet?

- Ja, det synes vi. Men vi er blevet stillet stolen for døren allerede efter første møde, hvor han sagde, at han ikke ønskede at være formand, hvis ikke han fik større råderum.

Og det synes du ikke, han skal have?

- Næh, han skal følge vedtægter og forretningsorden. Forretningsudvalget er kun en form for sekretariat, som udfører beslutningerne fra plenum.

Johnny Mikael Rasmussen nåede at være formand i 29 dage. Har I givet ham tid til at finde en arbejdsform?

- Ja, grupperne, der er nedsat, fungerer godt. Der foregår et stort arbejde. Vi har tilbudt, at man kan evaluere forretningsordenen sidst på året og eventuelt rette til.

I avisen siger du, at Johnny Mikael Rasmussen har et flertal imod sig. Hvad er det for et flertal?

- Det blev ikke afprøvet. Han siger, at et mindretal er imod ham, men det kan han jo ikke vide, for det kom ikke til afstemning.

Det kan du så heller ikke vide?

- Der var ikke nogen, der udtrykte andet. Man tog til efterretning, at han trak sig.

Du er citeret for at sige, at flertallet var imod ham?

- Ingen af os kan vide, om det er et flertal eller mindretal. Men ingen sagde noget til, at han trak sig. Vi kunne ikke lave en afstemning på et ikke-Ældrerådsmøde. Men jeg har ikke ønsket, at han skulle gå, og det er ikke mit indtryk, at der var et flertal, der ønskede, at han skulle gå. Jeg har ønsket, at han skulle fortsætte. Det er så ærgerligt. Men det kræver, at man vil dialog omkring emnerne. Det kan ikke nytte, at man fra starten truer med at gå.

Stiller du op som formand?

- Under ingen omstændigheder.

Kunne du som tidligere formand have hjulpet den nye formand til en god start i Ældrerådet?

- Det har været svært, fordi forretningsudvalget har været et lukket forum., hvor kun Dagmar Andersen har siddet før og kendt rådets arbejde. Ellers har der ikke været nogen henvendelser om, hvordan vi plejer at gøre noget. Ikke fordi vi skal gøre som vi plejer, men fordi vi jo har oparbejdet nogle kompetencer i løbet af årene. Vi havde faktisk set frem til samarbejdet med de nye i rådet.

Hvad gør I nu?

- Jeg synes, vi skal prøve og se om vi kan få valgt en formand og et forretningsudvalg, der vil dialogen med resten af Ældrerådet.