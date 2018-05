Morten Eriksen, der er formand for Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby, kalder det trist og ærgerligt, at huset blev revet ned.

Sådan omtales det lille, hvide hus i Bevaringsværdige Bygninger For nogle år siden blev den lokalhistoriske forening bedt om at komme med deres bud på bevaringsværdige bygninger i det, man kaldte Munkebo Sogn. Her blev det lille hvide stråtagshus omtalt med ordene: Den lille ejendom, som putter sig under det store kastanietræ, lå ved markvejen (Nu Lindøalléen). Nu ligger den med sit stråtag som et fint minde om det gamle Munkebo midt i bycenteret i Munkebo og overlevede kun omvæltningerne i 1959-1963, fordi ejeren, Thorvald Petersen, ikke ville sælge til koncernen (Lindø, red.).

Vreden og frustrationerne blev ikke vendt mod bycenterets nye ejer, men derimod mod kommunen. For noget tid siden blev foreningen bedt om at lave en liste over bevaringsværdige bygninger i Munkebo, og på den liste ligger blandt andet det hvide hus. Og det er ikke første gang, den lokalhistoriske foreningen ikke er blevet spurgt til råds, inden kommunen giver tilladelse til at rive gamle bygninger ned.

- Huset lå der mellem alt det nye, og man kunne se, at sådan så det ud dengang, der var en grusvej, der gik ud til Lindø, forklarer Morten Eriksen, der er uddannet historiker.

- Den lokalhistoriske forening vil gerne bevare det gamle, der er tilbage, og der er vi også bakket op af bevaringsforeningen.

Både Boels Bro 11 og Bakkegården, hvor sidstnævnte rives ned senere i denne uge, er nemlig også bygninger, der har fået stemplet "bevaringsværdigt", men som ikke er blevet fredet.

- I ordet "bevaringsværdigt" ligger kun, at det kan have en arkitektonisk værdi, og at der kan være en særlig historie, der knytter sig til bygningen, fortæller Morten Eriksen.

- Jeg er også realist. Jeg ved godt, man ikke kan bevare alting.