Debat: Hvorfor skal der smøles med ferie til handicappede?

Lokaldebat

Lokaldebat: Jeg sidder her og læser, at der på grund af langsommelighed og "senden aben" fra bord til bord endnu ikke er givet de lovede penge til handicappede og beboere på kommunens bosteder.

Det kan da ikke være rigtigt? Er det fordi, det er svage og syge personer, der ikke kan klage så meget som andre mere bjergsomme?

Vi er alle sammen borgere her i kommunen, og det skal være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Pengene er længe bevilget, hvorfor skal der smøles med den lille smule ferie?

Vi andre har jo for længst arrangeret vores ferie og kan glæde os til den. Hvorfor må handicappede ikke kunne det? Man skal huske på, at her skal der altså også arrangeres hjælpere og medrejsende, da mange ikke kan se, gå, høre eller har andre problemer, de ikke kan klare selv - derfor tager det også længere tid at arrangere.

Det er virkeligt for ringe, at det ikke for længst er ordnet. Personligt er jeg ikke så interesseret i hvis eller skyld, det er, bare det bliver ordnet nu!

Jeg glæder mig til at høre på næste kommunalbestyrelsesmøde, at sagen er ordnet og pengene sendt. Og næste kommunalbestyrelsesmøde er som bekendt den 14. maj. Så hep hep kom i gang.