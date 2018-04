Flere sejlere end nogensinde har meldt sig til weekendens stævne for OK-joller, som Lundeborg Sejlklub står bag for 29. gang.

Lundeborg: Der bliver trængsel i farvandet omkring Lundeborg Havn i weekenden 5. og 6. maj. Her er Lundeborg Sejlklub traditionen tro vært for stævnet for OK-joller.

Det er 29. gang, at stævnet bliver holdt i Lundeborg, og i år har flere sejlere end nogensinde meldt deres ankomst, forklarer kasserer i sejlklubben, Lone Gustenhoff.

- Der er 55 sejlere meldt til, og det er rekord, meddeler kassereren.

Kun i 2015, hvor stævnet i Lundeborg var gjort til det officielle DM for OK-joller, var flere tilmeldt.

- Dengang var vi oppe på nogle-og-halvfjerds sejlere, men det her er rekorden for et almindeligt ranglistestævne, siger Lone Gustenhoff, som afslører, at deltagerne kommer fra det meste af landet, ligesom flere udenlandske sejlere vil være på plads i Lundeborg.

- Vi har et par stykker fra Sverige, et par stykker fra Tyskland og en enkelt fra Polen, siger hun.