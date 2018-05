Standup-miljøet i Odense bliver større og sjovere. Det oplever de tre komikere Simon Væver, Phillip Devantier og Olav Lundsgaard, der flere gange om ugen fortæller om de svære ting i deres liv for at få publikum til at grine.

Simon Væver havde en depression. Phillip Devantiers var på vej ind i et hashmisbrug. Olav Lundsgaard var diagnosticeret med kompleks autisme.

Det var udgangspunktet, da de tre komikere begyndte at lave standup. I dag står de flere gange om ugen på scener rundt om i landet og oftest i Odense, hvor de alle tre har base. Nu er Phillip efter eget udsagn ved at blive voksen. Simon er medicineret, og Olav - han er stadig autist.

Fælles for dem er, at de gerne vil leve af at få andre til at grine. Foran et publikum forsøger de at gøre alt det, der er svært og pinligt og frustrerende og underligt sjovt. De tilrettelægger publikums grin, der udover et par gratis fadøl ofte udgør deres løn.

Fyens Stiftstidende er i løbet af en måned kommet tæt på standup-miljøet i Odense, der efter komikernes egen vurdering er i fremgang. Der bliver arrangeret flere open mics, og der er åbnet op for standup flere steder i byen. Det eneste, der for alvor mangler, er flere ligesom Olav Lundsgaard, Phillip Devantier og Simon Væver, der vil lave standup uden garantier for en glamourøs tilværelse eller publikums gunst.

