Scene: Odense Teater er flot repræsenteret i nomineringerne til Årets Reumert. I kategorien Årets musical-og musikteater er Odense Teater nomineret til den eftertragtede pris for musicalen "Så længe mit hjerte slår", som teatret opførte sidste år som en kærlighedserklæring til sangene fra Giro 413.

I forestillingen medvirkende blandt andre Natalí Vallespir Sand, og for den præstation er hun nomineret i kategorien Årets kvindelige hovedrolle. Natalí Vallespir Sand er uddannet på og fastansat ved Odense Teater. Hun kan snart opleves igen på teatret i farcen "Ding Dong", og efter sommerferie har hun hovedrollen i Kjeld Abells moderne klassiker "Anna Sophie Hedvig" på Odense Teaters store scene.

Også Betty Glosted, som har spillet et utal af forestillinger på Odense Teater, er nomineret. Det er i kategorien Årets kvindelige ensemblerolle, og det er på baggrund af hendes rolle i en af teatrets seneste succes'er: Musicalen "Catch Me If You Can", hvor hun spillede en sydstatsmor.

I kategorien Årets mandlige ensemblerolle er Jesper Riefenstahl nomineret. Han er fynbo, uddannet på Odense Teater og nomineret for sin medvirken i "Erasmus Montanus" på Bornholms Teater og for sin medvirken i "Komedien hvor alt går galt" på Folketeatret. En forestilling, der også blev gæsteopført i Odense.

Hele tre kandidater med forbindelser til Fyn er med i dysten i kategorien Årets sanger. Xenia Lach-Nielsen, som skal spille titelrollen i musicalen "Leonora Christina" på Odense Teater næste sæson, er nomineret for sin medvirken i forestillingen "Chess", som kunne opleves i Tivoli først på året, og som har været på turne til blandt andet Odense. Magnus Vigilius, som har en fortid som hus-tenor på Den Fynske Opera, er nomineret for sin sang i "Valkyrien" på Den Ny Opera i Esbjerg. Selve operaen, der blev instrueret af Odense Teaters tidligere chef, Kasper Wilton, er i øvrigt nomineret til Årets Opera. Jullie Hjetland, uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium, er nomineret for sin medvirken i forestillingen "Troen og Ingen" på Teatret Svalegangen i Aarhus. Forestillingen bygger i øvrigt på Søren Huss' cd af samme navn.

I kategorien Årets børne-og ungdomsforestillingen er "Knud Romers ABC" nomineret. Forestillingen var en samarbejdsforestilling mellem det svendborgensiske Baggårdsteatret, Den Fynske Opera og Danseteatret sArt.

De endelige vindere kåres 9. juni. Årets Reumert blev indstiftet af Bikubenfonden i 1998 for at sætte fokus på den levende scenekunst. Med i den store jury er blandt andre kulturredaktør på denne avis, Lene Kryger.

Hun siger, at årets nomineringer er udtryk for, at det i Reumert-sammenhæng ser godt ud for det fynske teaterliv.

- Det er særlig flot, at vi har forestillinger med i opløbet om to af de store forestillings-priser: Årets musical- og musikteater og Årets børne- og ungdomsteater. Og det er dejligt, at vi også har Natalí Vallespir Sand med i opløbet om Årets kvindelige hovedrolle.