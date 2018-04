Det er muligt, nogen gjorde det for sjov. Men ejeren af en Opel Karl havde ikke meget at grine af, da vedkommende i weekenden fandt sin parkerede bil i Søndergade i centrum med en markeringskegle i plastik på taget.

For vedkommende, der havde anbragt keglen på bilen, havde formentlig slået den hårdt ned i taget. I hvert fald havde keglen efterladt en bule på to centimeter og flere ridser i taget.

Ifølge anmelderen skete hærværket mellem klokken 23 torsdag og 10.30 fredag, fremgår det af politiets døgnrapport fra bededagene.