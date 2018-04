En kvindelig odenseaner fik sig torsdag i sidste uge en slem overraskelse, da to meget flinke og hjælpsomme kvinder tilbød at hjælpe hende med at bære et par tunge indkøbsposer ind i en lejlighed på Niels Steensens Vej i Odense V.

Da varerne var båret op, forsvandt de to kvinder igen. Men det gjorde flere af beboerens ejendele også. Et guldur, hun havde haft om håndleddet, var stjålet - og det samme var endnu et guldur og to guldkæder, som hun havde haft liggende i en skuffe i lejligheden. Selv om tyveriet skete torsdag formiddag, blev det først anmeldt til politiet fredag eftermiddag.

Ifølge offeret var de to kvinder formentlig østeuropæere. De talte engelsk med østeuropæisk accent, og de er beskrevet således:

A: Kvinde, østeuropæisk af udseende, 30-35 år, 165-170 cm og kraftig af bygning. Hun havde brunt hår.

B: Kvinde, østeuropæisk af udseende, 17-20 år og kraftig af bygning. Hun havde mellemlangt hår.

De to kvinders tricktyveri er en af de mest brugte fremgangsmåder for at stjæle fra særligt ældre medborgere. Derfor er rådet altid at takke venligt nej til hjælpen, og i hvert fald ikke lade dem følge en helt hjem til bopælen og indenfor.