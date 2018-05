Kloden rundt

Tyskland: Det var en butikstyv med hang til chokolade, som politiet i den tyske by Braunschweig nappede i et supermarked den anden dag. Det var en kvinde, som inde under sit tøj gemte ni kilo chokolade. Og som om det ikke var nok, så havde den 35-årige butikstyv en kompagnon, der ventede i en bil. Her fandt politiet andre 50 kilo velassorteret chokolade. Den 35-årige kvinde bar under sin kjole flere lag tøj. Her kunne hun gemme kilovis af sit tyvegods, fortæller politiet. Det er uvist, om parret ville sælge deres tyvegods videre eller selv fortære det. (ritzau/dpa)