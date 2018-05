Psykisk sårbare unge i Svendborg med depressive, triste tanker og svært ved at få hold på livet kender udmærket Nina Stark. Det er hende, der hjælper dem op, når livets håndryg gang på gang sender dem i gulvet med en syngende lussing. Og nu risikerer hun at blive sparet bort for at kunne høste en kvart million kroner.

Svendborg: Line Andreasen er 25 år gammel. Hendes blik flakker lidt. Og et kort øjeblik ser hun usikker ud. Forståeligt, for spørgsmålet er personligt. Men nødvendigt for at forstå, hvad Svendborg Kommunes opsøgende ungemedarbejder Nina Stark egentligt kan hjælpe kommunens psykisk sårbare unge med. Og for at forstå, hvad det er, de unge må undvære, hvis Svendborgs politikere beslutter at spare hende væk for ad den vej at høste en kvart million kroner. Spareplaner Økonomien i Svendborg Kommune skranter, og derfor besluttede man tidligere på året, at man vil spare mellem 75 og 100 millioner kroner på næste års budget, og at det før sommerferien var planen at finde de første 50 millioner kroner.Siden er udligningsreformen for få uger siden faldet til jorden, og Svendborg Kommune risikerer at få væsentligt færre udligningsmillioner ind ad ad døren, end man havde håbet på, hvorfor der kan vise sig et behov for at spare endnu mere for at få budgettet til at balancere.



Forvaltningen har lavet et sparekatalog på samlet 134 millioner kroner, og i løbet af maj skal politikerne plukke i katalogerne og beslutte hvilke besparelser, der skal realiseres.



Budgetforhandlingerne for første halvdel af politikernes spareplaner er den 23. og 24. maj. Efter sommerferien tager politikerne fat på at finde resten af besparelserne og planen er, at de sætter to streger under ved budgetforhandlingerne i september. Vi har taget plads omkring et bord i værestedet Impuls, der ligger lige bag politistationen. Omkring bordet sidder Nina Stark selv og fire unge mennesker, der for alt i verden håber, at de kan beholde Nina Stark som en af de vigtigste voksne i deres liv.

Uoverskueligt at leve

Ved siden af Line Andreasen sidder hendes søster, 19-årige Mette Andreasen. - Hun havde det rigtig svært i en periode, fortæller Mette om sin søster Line og forklarer, at hun var meget bekymret for hende. Så meget, at hun til sidst besluttede at gå til Nina Stark, som hun vidste kendte Line, der har været "i systemet" i mange år. - Det var så dejligt at kunne slippe byrden og lade Nina tage over. For hvordan skulle jeg kunne hjælpe, fortæller Mette Andreasen. Og hjælp var der brug for. Hvorfor var din søster så bekymret for dig i den periode? Det flakkende blik er blevet beslutsomt. Line Andreasen tager luft ind. - Jeg har altid haft det svært. Og jeg har boet mange år på forskellige institutioner og botilbud. Og i perioder har jeg faktisk ikke kunnet overskue at leve. Derfor var hun så bekymret for mig. Det var en periode, hvor jeg tabte mig virkelig meget, fortæller Line Andreasen, og man fornemmer, at hun i sit sind har været ude et sted, hun ikke selv kunne komme tilbage fra. Og det var da heller ikke med udelt begejstring, da Nina Stark første gang tog fat i hende. - Men jeg kunne stole på hende, og det vidste jeg, siger Line Andreasen. - Havde det været alle andre end Nina, havde jeg ikke taget imod hjælpen. Men jeg kendte Nina, fortæller Line Andreasen, der er kommet ud på den anden side efter nedturen.

En voksen i livet

I dag bruger hun Nina Stark som en slags buffer, inden negative, depressive tanker tager fart og accelererer ud af kontrol. Hun er en vigtig voksen i Line Andreasens - og mange andre unges - liv. - Med Ninas hjælp slipper jeg for at komme helt ned at vende", forklarer hun, og på nogenlunde samme måde beskriver 25-årige Frederik Krisana Hübner Ninas hjælp. - Jeg føler mig tryg ved tanken om, at jeg ikke er alene, siger han og fortæller, at Nina hjalp ham op, da han for et år siden var på randen af selvmord, som han selv beskriver det. En dyb depression havde fået taget i ham. - Nina hjalp mig med at komme tilbage til livet og fungere som menneske igen, fortæller Frederik Krisana Hübner og beskriver Nina Stark som et sæt livsvigtige støttehjul, der gør, at han kan bevare en normal hverdag, hvor han ikke behøver at frygte at dumpe ned i endnu en ensom depression. Morten Emil Hansen på 22 år er enig. - Jeg har en form for tvangstanker. Hun hjælper mig med at få hold på mine tanker, fortæller han.

Ser de unge