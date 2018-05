Kloden rundt

Tyskland: Naboen blev bekymret, da han fra sit vindue kunne se en kvinde, der var ved at blive bundet af to mænd i den tyske by Neustadt an der Weinstrasse. Naboen var overbevist om, at den nøgne kvinde ville lide overlast, så vedkommende ringede efter politiet. Men da betjentene mødte op i lejligheden med den nøgne kvinde, gik det op for dem, at den ene af mændene underviste i "shibari", en form for japansk bondage. Han var netop midt i en lektion. Betjentene "var også i stand til at tale med den bundne kvinde og hendes partner", og de var begge ved godt mod, skriver politiet i en pressemeddelelse. Politifolkene sagde pænt nej tak til til at deltage i en lektion. (ritzau/dpa)