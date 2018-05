Kloden rundt

England: En fotograf, der sidste år vandt en stor pris for sin naturfotografering, er blevet diskvalificeret. For den myresluger, han havde indfanget med sin linse, var ikke levende, men et udstoppet dyr. Fotografen Marcio Cabral vandt i 2017 en af priserne i konkurrencen The Wildlife Photographer of the Year på Londons Naturhistoriske Museum. Der dukkede beviser op, som viste, at fotografen havde brugt et udstoppet dyr til det, som på billedet foregav at være en levende myresluger, der går løs på en myretue i den brasilianske nationalpark Ema. Det tyder på, at fotografen havde lånt den udstoppede myresluger fra et besøgscenter i nationalparken. Fotografen benægter alt. (ritzau/AFP)