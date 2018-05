Assens: Fredag den 4. maj mindes og markerer Toldstrupselskabet de syv Assens-borgere, der mistede livet under den tyske besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig. Det sker ved den sten, der søndag den 5. maj 1946 blev rejst i Skovanlægget til minde om ofrene.

- Efter adskillige års dvale påtog Toldstrupselskabet sig for fire år siden som en naturlig del af selskabets virke opgaven med over for offentligheden at genoplive, hvad der danner baggrund for stenens tilblivelse, fortæller Toldstrupselskabets formand Preben Find, Assens.

De seneste to år har Toldstrupselskabet knyttet alsangen, som opstod under besættelsen, til arrangementet.

Mindestenen i Skovanlægget blev i sin tid rejst af en lokal komité, der havde sølvvarefabrikant Frederik Ernst som formand.