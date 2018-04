Salbrovad: Mens chaufføren i den skriggrønne tyske turistbus fra Gorzelniaski muttersalene sad og læste avis lidt hengemt i en lomme på parkeringspladsen, så var der anderledes komsammen et andet sted.

Inde på Salbrovadskolen. Her sad danske og tyske elever og hyggede sig blandet mellem hinanden.

Venskabskommuner Assens Kommune er venskabskommune med den tyske Amt Oeversee.Amt Oeversee ligger i delstaten Slesvig-Holsten cirka 20 kilometer sydøst for Flensborg.



Kommunens "hovedstad" hedder Tarp og har cirka 5600 indbyggere. Kommunens to andre hovedbyer er Oeversee og Sieverstad. Men den nærmeste store by er Flensborg.



Assens Kommune er også venskabskommune med svenske Ljusdals Kommun.

Lærer Jørgen Rasmussen bød velkommen og kunne glæde de tyske gæster fra Assens Kommunes venskabskommune Amt Oeversee med ægte, fynsk brunsviger.

- Det er en kage, vi synes er rigtig lækker. Den dufter godt og I får et stykke allesammen, lovede Jørgen Rasmussen.

Måske har de tyske børn ikke fået kager med brun farin før. Men de burde kunne forstå danske gloser. For Trene-Skolen i Tarp, eleverne er fra, er en dansk-tysk skole. Eleverne fra Salbrovadskolen har modsat tillært sig tysk på et niveau for alderstrinnet 4.-6. klasse.

- Sidste år var ved vi nede ved dem. Det er en del af en udveksling, fortalte Jørgen Rasmussen til avisens udsendte om baggrunden for besøget.

Dernede snakkede fynboerne tysk.

- Og når de er her, snakker de dansk. Så det er win-win, sagde Jørgen Rasmussen fra skolen, der netop er fyldt 60 år.