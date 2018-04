FODBOLD: 2. Bundesligaklubben Arminia Bielefeld har bekræftet Sport Fyns historie fra sidste uge om, at OB's færing Jóan Símun Edmundsson fra den kommende sæson spiller for "die Ostwestfalen".

Det sker på klubbens hjemmeside.

- Siden Edmundsson i januar 2016 var til prøvetræning hos os, har vi fulgt hans udvikling ganske nøje og har hele tiden haft kontakt. Allerede dengang dannede vi os et godt billede af ham, og nu var muligheden for at hente ham, og vi glæder os over, at han fra den kommende sæson skal spille for Arminia Bielefeld, siger forretningsfører Samir Arabi til hjemmesiden.

Her er Jóan Símun Edmundsson citeret for at sige følgende om sit skifte.

- Jeg er meget lykkelig over at få lov til at spille for en traditionsklub som Arminia Bielefeld. Jeg ville ubetinget gerne tage skridtet til Tyskland og den meget stærke liga. Allerede for to et halvt år fik jeg ved prøvetræningen et godt indtryk af klubben og jeg kan næsten ikke vente på, at den nye sæson begynder, siger færingen til Bielefelds hjemmeside.

Jóan Símun Edmundsson var hverken med OB's Superligahold i Haderslev eller på klubbens reservehold mod FCK mandag.

Ifølge Bielefelds hjemmeside er kontrakten med Edmundsson frem til sommeren 2020, men der er optioner på yderligere et år erfarer Sport Fyn.