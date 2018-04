Vejret var skyld i, at der mandag ved middagstid ikke var vand hos adskillige husstande i Strib, og for Jan Larsen, der står for driften på Strib Vandværk, har det været "panikarbejde".

Strib: Uvejret slog sig ind over Fyn mandag middag og vakte opsigt med både lyn, torden og heftige byger, og det noget overraskende uvejr fik store konsekvenser i Strib.

Udover to brande i parcelhuse i Strib måtte mange borgere gå flere timer uden vand i vandhanerne. På Strib Vandværks hjemmeside oplyste de, at det manglende vand skyldtes et lynnedslag i nabolaget, som afbrød al strøm til vandværket. Ingen strøm, ingen vand.

Strib Vandværk kunne efter tre timer, lidt over klokken 14, på deres hjemmeside informere borgerne om, at driften igen var normal. Det var tre stressende timer for Jan Larsen, der står for driften på Strib Vandværk.

- Det har været panikarbejde. Vi har brugt tiden på at snakke med Elnet, finde ud af hvor problemet var, besvare borgeres telefonopkald og bestille en nødgenerator fra Vejle. Den kom tre minutter efter, vi fik strømmen tilbage. Problemet er, at hvis strømmen går, så har vi stadig millioner liter af vand under os, men vi har ikke strømmen til, at pumperne kan arbejde og sende det ud til borgerne, fortæller han.