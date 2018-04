Debat: Peter Skaarup: Funding tager fejl

Læserbrev: TV2's politiske reporter Thomas Funding kloger sig i en artikel her i avisen den 29. april på ting, som han reelt ikke ved noget om. Det er således ikke sandt, når den gode Funding siger, at "DF-toppen er træt af Ullemose". Jeg kan blankt afvise, at det skulle være tilfældet. Og som mangeårigt medlem af DF's ledelse ved jeg i modsætning til TV2's reporter rent faktisk, hvad jeg taler om.

Jeg er selvfølgelig træt af den interne ævl og kævl, der har været hos Dansk Folkeparti i Svendborg, men det ændrer ikke på, at Dorthe Ullemose har fuld opbakning fra DF's ledelse. Jeg sætter stor pris på Dorthe Ullemoses politiske arbejde i byrådet såvel som i folketingsgruppen. Hun har som forbrugerordfører for DF blandt andet kæmpet utrætteligt for at sikre forbrugerne bedre muligheder for at vælge halalslagtet kød fra eller til. Og som lokalpolitiker var hun den første, der satte fokus på de uacceptable og utryghedsskabende forhold på asylcentret Tullebølle.