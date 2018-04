Håndværk. Danmark kan lære af Fyn

I Danmark står vi med en stor mangel på lære- og elevpladser. Men hvorfor egentlig? Alt tyder jo på, at alle vinder, når de unge kan komme i lære.

For en årrække siden valgte fynske Carl Hansen og Søn at flytte produktionen til Ukraine. De valgte at outsource. Idéen med outsourcing er, at man sparer penge på produktionsomkostningerne ved at giver arbejderne mindre lønninger. Men Carl Hansen er kommet hjem til Fyn. Og det er der en grund til.

Den høje kvalitet, deres møbler bærer, kræver enormt dygtige medarbejdere. Og dem ved man, findes på Fyn - vi har dygtige håndværkere, der er stolte af deres håndværk og det, de skaber.

Men godt håndværk, dygtige og stolte håndværkere kommer ikke af sig selv. Udviklingen starter tidligt - helt fra barnsben. Når børn f.eks. lærer at læse, regne og forhåbentlig bruge deres hænder fagligt, udvikler det dem til en håndværkstradition, vi alle kan være stolte af.

Men traditionen er truet: For mange unge kan i disse år ikke finde en læreplads. Og sådan en er nødvendig - det viser både forskning og praksis med al tydelighed.

På lærepladsen lærer man et håndværk og alle dets mange finesser. Man lærer at omgås andre håndværkere og man lærer en virksomheds specielle arbejdsmetoder og kultur. Rigtig mange virksomheder har glæde ved at tage lærlinge, fordi de senere kan beholde dem som fuldgyldige medarbejdere.

Eksemplet med Carl Hansen og Søn, der er kommet hjem til Fyn er et fint eksempel fra virkeligheden: her har man gang i produktionen - sælger lyse skandinaviske møbler over hele verden.

Men man er også godt klar over, at virksomheden selv skal tage et fagligt ansvar, når nye håndværksgenerationer skal uddannes. Ved at "insource" sin produktion har man valgt at holde fast i og være en del af en fremragende fynsk håndværkstradition - og samtidig have et godt samarbejde med den lokale 3F-fagforening.

Som politiker vil jeg med ovenstående eksempel i hånden kæmpe for, at vi fra samfundets side får gode folkeskoler, hvor børn og unge lærer grundlæggende kundskaber og færdigheder.

Jeg vil give erhvervsskolerne mulighed for at udvikle sig i lokale faglige miljøer, der kan virke tiltrækkende for mange unge. Og så vil jeg med udgangspunkt i det fremragende fynske eksempel give unge flere lærepladser, som både er en god uddannelsesvej, en fod ind på arbejdsmarkedet - og en mulighed for, at lokale virksomheder er med i oplæringen af de unge.

Danmark kan lære af Fyn - det er jeg ikke i tvivl om.