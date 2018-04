Overenskomst. Fest i går - hovedpine i morgen

Hurra, forlig - nu mangler bare afstemningerne om de nye overenskomstforslag. Men eftertanken efter det lange slagsmål giver bismag. Det er ligesom om, at der mangler noget.

Hvor blev stemmen af, som repræsenterer demn der skal betale for overenskomsten? Hvor blev borgerne af, som ikke er ansat i den offentlige sektor? Hvor er alle de mange - flertallet af befolkningen - som er brugere af de offentlige ydelser - deres krav på service er ikke omtalt - eller tilgodeset eller forbedret?

Det kræver ikke højt matematik niveau at regne ud, at når der er et givet beløb til rådighed, så kan man variere på mængden eller prisen/omkostningen. Pris gange mængde = pengene passer. Den ene stiger - så må den anden falde. Nu er prisen steget med over otte procent - så resultatet må blive færre ansatte.

O.k. - hvis indkomsterne i samfundet (skattepligtig indkomst) stiger med mere end otte procent i perioden, så slipper man for besparelser - samme skatteprocent kan betale stigningen i prisen/lønnen. Inflationen betaler en del af regningen. Men det bliver man jo ikke rigere af.

Men i mange kommuner - især på Fyn og Region Syddanmark - stiger indkomsten ikke mere end otte procent. Og de offentlige servicer skal vokse - alene som følge af, der bliver væsentligt flere ældre - og at de svageste i samfundet kræver mere omsorg. Resultat? Skattestigninger.

Så malurt? Skattestigning kombineret med besparelser = færre ansatte. De færre tilbageblevne ansatte får en månedsløn mere i løn om året i løbet af tre år.

Så hurra for forliget - mon det er valgår i år? Ingen tør sige sandheden - spin om de gode resultater - men ikke om regningen, der skal betales.

I den private sektor betaler kunderne prisstigningerne. I den offentlige sektor - skatteborgerne.

Good luck - med efterårets budgetlægning. Her starter hovedpinen efter festen.