I store bededagsferien blev fire villaer i Ebberup udsat for indbrud. Politiet vurderer, at de samme gerningsmænd kan stå bag.

Ebberup: Natten til søndag omkring klokken halv to vågner en kvinde på Pilehøjen i Ebberup ved, at der bliver lyst ind i hendes hus. Hun ser to mænd på cirka 170 centimeter stå ude på gaden, men fordi det er mørkt, kan hun ikke se nogen detaljer.

Kvindens observation bliver interessant for Fyns Politi, fordi der samme nat er der indbrud i et andet hus på Pilehøjen. Gerningsmændene opbryder et vindue ind til børneværelset og stjæler en værdiboks.

Indbruddet er det sidste af fire indbrud i Ebberup i store bededagsferien, oplyser Poul Hollensted fra Fyns Politi.

Først gik det udover en villa på Lærkevænget, hvor gerningsmænd opbrød et vindue ind til et værelse og stjal et lommeur i guld fra stuen. Det skete mellem torsdag klokken 17.30 og fredag klokken 18. Mellem torsdag klokken 13 og søndag klokken 05 blev der også opbrudt et vindue ind til toilettet i en villa på Hegnet, men her er umiddelbart intet stjålet.

Også en villa på Snaven i Ebberup blev udsat for indbrud i store bededagsferien. Det skete fredag klokken 03.40. Gerningsmændene kom ind ved at åbne en dør til et bryggers gennem en kattelem. Der er stjålet en lille, blåsort rygsæk med jubilæumsmønter, og en lille brun skindpung, også med jubilæumsmønter i, og to guldringe. Den brune skindpung blev taget fra en skrivebordsskuffe, og alle mønterne var tyvekroner.

Fyns Politi mistænker, at det kan være de samme gerningsmænd, der står bag indbruddene i Ebberup.

- Vi kan ikke sige med sikkerhed, om det er de samme, og om det er dem, det kvindelige vidne så. Men det er påfaldende, for der plejer ikke at ske indbrud i Ebberup, siger Poul Hollensted.