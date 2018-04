skoler

Fredericia: Alle 530 børn på Kirstinebjergskolens afdeling på Indre Ringvej blev mandag middag holdt indendøre.

Årsagen var de kraftige lyn- og tordenvejr, som drev ind over skolens område. Fra klokken cirka 11.50 til 12.30 holdt afdelingsskoleleder Steen Andersen børnene indendørs. Her havde der været høje tordenlyde, og ruderne på skolen dirrede.

- Når lynene slog ned så tæt på, havde jeg det ikke godt med at have børnene rendende ude på sportspladsen eller vores udearealer. Det er simpelthen et spørgsmål om sikkerhed, siger Steen Andersen.

I stedet for at lege udendørs i spisefrikvarteret fik eleverne fra 0. til 6. klasse besked på at blive indenfor, hvor der blandt andet blev set film og hygget.

- Der var heller ikke mange af børnene, der havde lyst til at komme ud i det regnvejr. Nogle af børnene bliver jo utrygge i tordenvejret, og så tager man en snak med dem. Om at man ikke kan blive ramt af lynet indendørs, fordi huset fungere som en lynafleder. Og at det er lyn og ikke torden, der er farligt, siger Steen Andersen.