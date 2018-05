Fredning af Fyns Kunstmuseum Odense Byforening har fået Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur til at begynde en fredningssag for Fyns Kunstmuseum. Det betyder, at der skal udarbejdes en sag, som sendes til Slots- og Kulturstyrelsen, som siden behandler den. Fredningen er kommet på tale, efter at bygningen, der blev indviet i 1885, fra 1. august 2018 ikke længere skal fungere som det, den er bygget til, nemlig museum. Den dag flytter Det Fynske Kunstakademi ind på ubestemt tid. By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) støtter ikke en fredning, da den ifølge hende vil få betydning for den pris, kommunen vil kunne sælge museumsbygningen til. Bygningen har ifølge forvaltningen endnu ikke været sat til salg, men på den anden side har det tidligere været drøftet, at den med tiden skal sælges fra - akkurat som byrådet har besluttet at gøre med alle sine overflødige ejendomme.

- Det er ikke nok at frede en enkelt bygning, i stedet burde man sørge for at frede et helt bymiljø - eller Jernbanegade, som både er en arkitektonisk og historisk perle i Odense, siger han.

Det tidligere medlem af Odense Byråd har efter henvendt sig til kulturministeren for at skubbe på en igangværende fredningsproces, og står det til Alex Ahrendtsen stopper fredningen ikke her:

Odense Byforening får opbakning fra folketingspolitiker og kulturordfører fra Dansk Folkeparti Alex Ahrendtsen (DF) i bestræbelserne på at få fredet ejendommen i Jernbanegade, som blev bygget til at huse Fyns Kunstmuseum.

Alex Ahrendtsen har to grunde til at gå til kulturministeren med spørgsmålet om en fredning af byggeriet. For det første ønsker han at hente faglig ekspertise til at vurdere, hvorvidt bygningen er egnet til fredning eller ej. For det andet synes han, at skiftende byråd i Odense har været alt for gode og hurtige til at fjerne sine historiske bygninger.

“ Når en ejendom fredes, bliver den et aktiv for byen og området, hvor den ligger. Det kan godt være, det ikke længere er muligt at sælge den til samme pris, men den løfter til gengæld et helt område og bliver dermed en fod investering for flere. Alex Ahrendtsen, MF for DF og tidligere medlem af Odense Byråd

- I mine øjne virker en fredning af bygningen ret oplagt. Der er efterhånden ikke meget tilbage af det smukke gamle Odense, som man kan se på de gamle billeder. Det er til at blive helt trist af at se, hvor dårligt man har været til at tage vare på historien, konstaterer han.

Forklaringen på udviklingen og den manglende historiske veneration kunne ifølge Alex Ahrendtsen være historiens skiftende socialdemokratiske borgmestres uudtalte ønske om at udviske byens renommé som den konservativ etatsrådenes by. Men netop forsøget på at gøre op med fortiden har visket en stor del af byhistorien væk, mener han:

- Sikkert er det i hvert fald, at politikerne i byrådet ikke har været opmærksomme på, hvad ændringerne betød. I København har der været kraftigere borgerreaktioner, og her har man været bedre til at passe på sin historie. Det samme har byer som Ribe, Tønder, Faaborg, Kerteminde, Ærøskøbing og Nyborg.