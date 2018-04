Nyborg: Det er 73 år siden, og det tynder ud blandt dem, der selv var med, men ikke desto mindre står mindet om befrielsen af Danmark i 1945 stærkt nok til, at Nyborg Kommune for andet år markerer begivenheden.

Alle er velkomne, meddeler kommunen, fredag 4. maj til fejringen, som begynder klokken 19.15, hvor Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 805 ankommer til havnen ved Kongens Skibsbro.

Klokken 19.45 marcherer paraden af hjemmeværnsgrupper, foreninger og Marineforeningen med Danehofgarden i spidsen mod Torvet, hvor der fra klokken 20.15 kan opleves både skud med kanon, borgmester Kenneth Muhs' tale, musik, sang, og klokken 20.36 spilles så frihedsbudskabet fra BBC, der i al sin kortfattethed lyder: "I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig."

21.20 marcherer paraden tilbage mod havnen og træder der af.

- Friheden er ikke en selvfølge, den skal næres og gives videre. I Nyborg gør vi det med march, musik og fællessang. Det er dejligt, at vi nu for andet år i træk fejrer 4. maj i vores by og dermed bidrager til at holde liv i fortællingen om kampen for den frihed, som vi stadig nyder godt af i dag, siger borgmester Kenneth Muhs ifølge Nyborg Kommunes Facebook-side.

Ved arrangementet vil der være fællessang af sangene "Den danske sang er en ung blond pige" og "Altid frejdig, når du går".