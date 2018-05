Jane Bredstrup fra Jalfe indrømmer, at hun har været for længe om at indføre it-styring på sit tøjlager. Men at det var så effektivt, havde hun ikke drømt om.

- Til sidst blev det jo virkelig besværligt at finde rundt i det hele. Specielt restordrer var svære at holde styr på. Da vi har mange erhvervskunder, der nogle gange laver store ordrer, sender vi små portioner flere gange. Hvor meget vi har sendt, og hvor meget der er tilbage på en ordre, holdt vi indtil nu styr på med sedler og hovedregning. Det var uholdbart, siger Jane Bredstrup.

- I takt med at vi er vokset, er vores lagerstyring blevet mere og mere kompleks og dermed uoverskuelig. Så vi var nødt til at indføre it, siger hun.

- Vi startede som tøjbutik i Svendborg, men vores eget tøjmærke, som vi selv udvikler og får syet, blev så populært, at det er blevet en hel gren for sig selv i forretningen. Nu sælger vi til engros-kunder i flere EU-lande.

Der er fire på arbejde, da vi besøger tøjvirksomheden Jalfes lager i Svendborg. De fire plukker tøj fra høje hylder og pakker dem, så de kan sendes til en af de mange engros-kunder, som Jalfe har rundt om i Europa. Det lyder måske meget normalt, men Jalfes ansatte arbejder i dag ud fra et helt nyt it-system, som virksomheden fornylig har investeret i og integreret. Et system, der virkelig har ændret hverdagen på lageret til det bedre. Medejer af Jalfe Jane Bredstup, fortæller at lagersystemet har været tiltrængt i mange år:

Det nye it-system betyder, at Jalfes lager nu allerede er et halvt år foran, i forhold til samme tid sidste år.

- Vores kunder bestiller både ordrer til her og nu, men de bestiller også forordrer. I år har vi for første gang allerede nu sendt forårsordrerne afsted. Og vi er nu allerede i gang med at pakke forordrer til august og september. Det er aldrig sket før, og vi har flere ordrer end normalt, siger hun.

- Og vi kan godt være sikre på, at vi kan blive endnu hurtigere. Når vi først for lært systemet godt at kende, går det hurtigere, siger Jane Bredstrup.Den øgede effektivitet skal dog ikke bruges på at spare på medarbejderstaben. I stedet er der plads til at have fokus andre steder, siger Jane Bredstrup:

- Indtil nu har vi haft en hel person fuldtid, som ikke lavede andet end at sidde og fakturere. Hun skal nu fakturere meget mindre, fordi systemet klare det for os. Hun skal nu fokusere på at gøre vores webshop endnu skarpere end den har været.

- It-systemet er også integreret med webshoppen. Så det er meningen at kunderne nu skal bestille varer på webshoppen i stedet per telefon eller mail. Vi kan også taste ordrer fra messer direkte ind.Og så er der mere tid til kerneforretningen, siger Bredstrup:

- En stor den af grunden til, at vi ikke har fået et ordentligt it-system før nu er, at jeg havde fokus på at udvikle vores produkter. Det var det sjove, og når vi havde nogle penge, så regn de ind i udviklingen.

- Nu får jeg tid til at udvikle endnu er. Det er godt, siger hun.