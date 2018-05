Hvordan vænner man folk til at drikke en helt ny slags drik til sin mad? Det har Kunstbryggeriet i Svendborg et bud på. De har lavet en alkoholfri sodavand efter champagne-metoden.

Den smager lidt som en Asti, synes jeg, og tænker, at det er imponerende, at en alkoholfri drik kan smage som vin.

- Smag den her, siger Bo Christiansen og giver mig et vinglas, som han har hældt sodavanden "Thai Basilikum" op i.

Bo Rino Christiansen brygger øl og sodavand på Kunstbryggeriet, og indtil for nylig har han og medindehaver Helle Skovgaard Jørgensen også drevet en tilhørende restaurant. Men den lukkede de ned for at fokusere på sodavanden. Det er lykkedes dem at producere fermenteret sodavand, der får sin kuldioxid direkte i flasken. Sodavanden er altså fermenteret og brygget sådan, som en champagne også bliver produceret. Det giver en meget vinøs, men dog alkoholfri drik.

- Det er så fedt, at du synes, det er ingefær her lugter af. Det bruger jeg slet ikke i mine sodavand. Jeg sigter efter at give folk en ordentlig én på opleveren, når de får mine sodavand, folk skal udfordres, så jeg bliver glad, når du gætter helt forkert.

Tro Håb og Sodavand er virksomhedens slogan. Og det er præcis sådan Kunstbryggeriet bliver drevet, fortæller Bo Rino Christiansen.

- Vi lukkede restauranten, fordi det endelig lykkedes os at lave den her fermenterede sodavand. Det er et helt unikt produkt, ingen andre i verden er lykkedes med det. Så vi følte, at vi var nødt til både tro og håbe på, at vi kunne få en skidegod forretning bygge op omkring den her sodavand, siger han.

Lige nu går tiden derfor dels med at brygge sodavand, og dels med at køre hele kongeriget rundt for at finde gode restauranter, der vil prøve at tilbyde sine gæster en anden oplevelse, end den de plejer, fortælle Helle Skovgaard Jørgensen:

- I dag kører restauranterne meget med vinmenuer, og til dem der ikke drikker kan restauranterne tilbyde en most-menu. Men vi synes en most-menu bliver alt for sød, og folk når at blive sukkermæt af mosten inden de er igennem alle retterne. Det er ikke meningen.

- Vores fermenterede sodavand indeholde meget mindre sukker, og den er frisk på grund af kulsyren, siger hun.

- Indtil videre har de folk, som vil snakke med os taget rigtig godt imod sodavanden, og vi er allerede ude i mange rigtig gode restauranter, fortæller Helle Skovgaard Jørgensen. Da de to indehavere endnu ikke kan leve af sodavandsproduktionen alene udvikler parret også øl og smage for andre virksomheder. Ølproduktionen kører også godt, fortæller Bo Rino Christiansen.

- Det er bare et spørgsmål om salg og videreudvikling af vores sodavand, så skal det her nok lykkes. Vi er også i dialog med distributører i Tyskland, hvor de er ret langt fremme i forhold til økologiske kvalitetsfødevarer, siger han.

- Vi sælger lige nu 400 flasker om dagen, og jeg kan lave 800 om dagen. Så der er plads til at vokse. Og hvis vi sælger endnu flere end det, så er det også muligt at køre flere skift. Så kapaciteten er lige nu ikke noget problem.

- Den største udfordring er altså at lære folk om fermenteret sodavand, siger Bo Rino Christiansen.