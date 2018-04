Smugling af et stort parti kokain på et skib i Caribien har mandag i Østre Landsret ført til en straf på fængsel i 14 år til en 64-årig dansker.

Landsretten har skullet veksle en dom afsagt af en domstol i Venezuela til dansk praksis.

Resultatet er, at Peter Brinkholt, der ifølge et norsk medie er tidligere marinesoldat, har fået 14 år. Det er en formildelse i forhold til Københavns Byrets dom, som i december landede på fængsel i 16 år.

Peter Brinkholt blev udleveret fra Venezuela i oktober sidste år. Her var han blevet fundet skyldig i transport af 349 kilo på et skib, som blev bordet af franske myndigheder, da det befandt sig i internationalt farvand ud for den hollandsk-franske ø Saint Martin.

Kokainen var gemt i skibets brændstoftanke, afslørede venezuelanske myndigheder i 2013, da de undersøgte det nærmere.

I processen i det sydamerikanske land har danskeren nægtet sig skyldig. Han kendte ikke noget til narkoen, har han sagt.

En betingelse for udlevering til Danmark har været, at danske domstole ikke skal tage stilling til hans skyld - opgaven for dommerne har alene været at omsætte straffen til danske forhold.

- Landsretten lægger vægt på, at han havde en underordnet rolle, oplyser hans forsvarer, advokat David Lublin.