Ulrik Schøsler er chef for strategi og public affairs hos kommunikationsbureauet Kommpress i Odense. Han mener, at kampen om den offentlige politiske stemning aldrig har fyldt mere i dansk erhvervsliv. Læs her hvordan virksomheder aktivt kan arbejde med public affairs for at opnå deres politiske mål.

I 2013 og 2014 var regeringen i stilhed i gang med genoverveje lovgivning omkring luftforurening. Pludselig rullede der historier ind over medierne om, at brændeovne svinede helt vildt. I første bølge anklagede historierne brændeovnene for at være store CO2-syndere. Historierne kom fra organisationer som Økologisk Råd og andre miljøorganisationer, der havde fået lavet undersøgelser, der beviste deres påstande. Anden bølge ramte, da andre interesseorganisationer meldte sig på banen. Nu var det blandt andre Astma Allergi Danmark, der anklagede brændeovne for at gøre indeklimaet i huse decideret toksisk. Stille og roligt begyndte den offentlige politiske stemning at vende sig imod brændeovne, det begyndte at være et problem, som de danske brændeovnsproducenter måtte gøre noget ved. Hvis lovgivningen omkring luftforurening blev strammet for meget, ville det tage brødet ud af munden på producenterne.

En direktør hos en dansk brændeovnsproducent gjorde derfor det, som et stigende antal direktører og bestyrelser gør. Han henvendte sig til at public affairs-bureau, der er en udvidet version af det, folk kender som lobbyisme. Ifølge en McKinsey-undersøgelse fra 2016, der er den femte af sin slags over en lang årrække, fortæller knap 1500 direktører, at arbejdet med public affairs er vigtigere for virksomhedens succes end nogensinde før. Undersøgelsen viser også, at public affairs-arbejde har en top tre-prioritering hos over halvdelen af direktørerne spurgt.