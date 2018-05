Klumme: Selvstændig med dårlig samvittighed

Jeg har været selvstændig i lidt over 5 år, og er landet på den helt rigtige hylde. Mine opgaver er spændende, og forholdet til mine kunder udvikler sig oftest til tætte relationer, hvor samarbejdet varer i flere år. Jeg bliver såkaldt "huskonsulent", og er ofte med til julefrokosterne og sommerfesterne. Det er virkeligt som om, at jeg er en del af holdet, og at medarbejderne er mine kolleger. Jeg siger "vi" og "os" om virksomheden, og det er ikke påtaget, - jeg føler, at vi er fælles om at løfte deres udfordringer. Det er så givende og meningsfyldt en relation, og et tæt samarbejde omkring at få tingene til at lykkes.

Den anden dag sagde en kunde til mig, da han ville kramme mig til farvel: "Du skal vide, at jeg giver dig mit barn i dine hænder... Min virksomhed er mit barn, og det giver jeg ikke til alle og enhver". Min opgave hos ham, er at hjælpe dem over på den anden side af frustrationer og manglende overblik i dagligdagen. Jeg blev på en gang både stolt, men også meget ydmyg over denne udmelding. Jeg forstod jo, hvad han sagde til mig.

Min virksomhed går godt. Faktisk så godt, at det er en udfordring, at kalenderen er fyldt op langt ud i fremtiden. Det er ikke rart at sidde og bokse med at finde luft i kalenderen til bare at holde et møde på 1 time med en potentiel kunde. Det lyder jo helt grotesk... Jeg glæder mig faktisk til efter sommerferien, hvor der igen kommer luft til at deltage i f.eks. netværk, som giver mig så meget energi. Jeg er af den overbevisning, at jo mere jeg kan give andre, jo mere får jeg selv retur, - dog måske fra en helt anden side. Tingene hænger sammen.

Hvorfor er det så, at jeg har dårlig samvittighed... Jo, det har jeg, når nogen spørger mig, hvordan det går. Jeg synes, at jeg nu i lang tid har sagt "Det går forrygende godt". Jeg tænker, at de snart ikke kan blive ved med at tro på mig: "Det er sikkert bare en floskel, som hun siger uden realitet bag". Men det ER faktisk rigtigt.

Jeg kan godt blive ærgerlig over, at det nærmest er tabubelagt, at det går ufatteligt godt. Janteloven er så dybt forankret i os danskere. Når jeg oplever disse udmeldinger fra mine kunder, får jeg sådan en lyst til at videregive dem, men ofte får jeg dårlig samvittighed over at fortælle det. Jeg tænker meget over, hvordan jeg formulerer mig, så jeg ikke bliver opfattet selvcentreret og selvforherligende. "Jeg skal jo nødigt tro, at jeg er noget..."

Skal vi ikke bare skrotte janteloven, og være glade på hinandens vegne. I disse år går det jo rigtig godt for mange, så skal vi ikke blive enige om at droppe den dårlige samvittighed, og i stedet fejre sejrene i fællesskab i vores lille land. Længe leve succesen og livsglæden.