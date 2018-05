I e-handelsbranchen har vi i mange år snakket om den såkaldte ROBO-effekt: Research Online, Buy Offline. Den går ud på, at flere og flere forbrugere orienterer sig på nettet, inden de går i en fysisk butik og køber varen. Hos flere af vores kunder i Hesehus har vi set tal, der viser, at kunderne i mindst 40% af alle køb orienterer sig på butikkens webshop og derefter går i den fysiske butik for at købe varen.

I marts deltog vi på verdens største e-handelskonference, Shoptalk i Las Vegas. Her var betydningen af den gode onlineoplevelse for det fysiske salg også meget tydelig. For eksempel viste Google nye tal fra det anerkendte analysefirma Forrester, der viste, hvor vild udviklingen faktisk har været: I 2004 orienterede 13% af forbrugerne sig på nettet, inden de handlede i en fysisk butik - i 2017 var det samme tal steget til hele 58%.

Sat på spidsen kan man faktisk konkludere, at for en detailbutik eller detailkæde er webshoppen vigtigere for salget i de fysiske butikker end for sit eget onlinesalg. Og hvis man udelader webshoppens effekt på salget i den fysiske butik, når man skal vurdere investeringen i webshoppen, bliver beslutningen taget på et forkert grundlag.

Naturligvis er det vigtigt at have vækst i webshoppen. Dels er det helt nødvendigt for bare at forsvare sin markedsandel, da e-handel fortsat vokser kraftigt. Og dels er en succesfuld webshop også et tegn på, at kunderne har nemt ved at finde varerne. Om de så lægger dem i kurven og betaler online eller går ned i den fysiske butik betyder mindre.

Kundernes forventninger til, hvordan de kan orientere sig online, inden de køber i den fysiske butik, er stigende. Naturligvis skal der være opdaterede adresser, åbningstider også for butikkerne. Men nu forventer ca. 2/3 af forbrugerne også, at de kan se, om en vare er på lager i en bestemt butik.

I sidste ende handler det om at tage kundernes briller på: Hvordan gør vi det så nemt som muligt at være kunde? Det er dér, slaget står nu, og der spiller online og webshop en helt afgørende rolle. På Shoptalk-konferencen var det et gennemgående tema, at de rigtige priser og det rigtige sortiment er grundforudsætninger for succes for en detailforretning - både fysisk og online. Og med "rigtige priser" menes også, at det ikke længere er muligt at have højere priser i en fysisk forretning end i onlineverdenen.

Med grundforudsætningerne på plads bliver kamppladsen et nyt område, som vi vil se eksplodere de kommende år: Hvem kan give en bedste kundeoplevelse, hvor det er nemt at være kunde, hvor vi bliver inspireret til vores næste køb, og hvor dialogen er målrettet hver af os personligt?

Så detailhandlen er ikke under pres. Men den oplever meget store forandringer i forbrugernes adfærd og forventninger, og vinderne bliver dem, der kan følge med i den digitale udvikling og leve op til de forventninger.