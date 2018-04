Pokalfodbold

Sidste år måtte BK Vestfyn se sig slået allerede i første runde af pokalturneringen til Kirkeby IF, der vandt stort over værterne.

Stadionanlægget for enden af Kærvangen i Turup nåede national berømmelse, da P3-programmet Gandhi for tre år siden adopterede TuSa IFs førstehold, og stadion blev omdøbt til Gandhi Park.

BK Vestfyn rykkede i sidste sæson op i serie 4 efter drabelige kampe mod Hospitalets FK 2, Båring og Verninge.

I denne sæson stiller BK Vestfyn med et helt nyt trænerteam.

Det er Christian Bendixen, der skal styre tropperne sikkert gennem serie 4. Christian Bendixen var selv i BK Vestfyns spillertrup i 2017, men en skade har gjort, at han i stedet har valgt at satse på trænergerningen. Han har tidligere været træner i Aarup Boldklub, og kontrakten med den ambitiøse vestfynske serieklub gælder foreløbig et år.

Rasmus Bendixen er samtidig tilknyttet i en rolle som spillende assistent. - Allerede tidligt i forløbet omkring valget af en ny cheftræner opstod muligheden for at tilknytte Christian Bendixen. Efter flere samtaler var valget i sidste ende nemt. Han er en dygtig træner og ønsker at bidrage til den udvikling BK Vestfyn er i gang med efter flytningen til Turup. Da muligheden opstod omkring at Rasmus Bendixen ligeledes kunne tilknyttes trænerteamet var det en enig bestyrelse der hurtigt handlede på denne mulighed, fortæller BK Vestfyns formand Mads Pedersen, der lover at klubben og holdet vil give alt hvad de har for at skabe en ægte pokalsensation den 1. maj.

Foreløbig lader det dog til, at den store odenseanske traditionsklub ikke lader sig ryste af den kommende pokaludfordring. På klubbens facebookside kan man læse følgende:

"BK Vestfyn befinder sig i serie 4, så det kunne ligne en ret overkommelig opgave for Thorhøjs tropper" og "Om 2 uger begynder "rejsen til Europa", hvor vi skal en tur til Turup. En lille landsby med obligatorisk gadekær, som ligger 5 km nordøst for Assens".

Pokalkampen fløjtes i gang klokken 18.15.