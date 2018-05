Der vil formentlig være lidt ekstra smæld i de røde faner og ditto taler på arbejdernes internationale kampdag i dag.

For hvor ofte er det lige, fagbevægelsen har haft en vellykket arbejdskamp at fejre den 1. maj?

Lønmodtagerne på det offentlige arbejdsmarked fik ganske vist ikke alt det, de havde drømt om, før forligsmanden tvang dem til forhandlingsbordet - og siden også enighed.

Og nogle arbejdsgivere vil omvendt sikkert også mene, at de har givet mere, end godt er.

Men de lange og - må man forstå - seje forhandlinger i forligsinstitutionen blev ikke desto mindre en sejr for den danske model.

Og dét er der grund til at fejre.

Den danske model blev af mange ellers spået en dyster fremtid ved overenskomstforhandlingernes begyndelse tilbage i januar.

Der blev sat spørgsmålstegn ved parternes evne, vilje og lyst til at leve op til den danske models hævdvundne princip om, at parterne på arbejdsmarkedet selv aftaler deres løn- og arbejdsforhold.

Ville den såkaldte musketered mellem faggrupper med indtil flere forskelligartede interesser kunne holde?

Og var statens topforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), i virkeligheden ikke blot sendt i byen for at splitte det hele ad og bane vejen for et hårdhændet regeringsindgreb?

Der skal nok være dem, som synes, der ikke var meget musketer over den afgående formand for fagforbundet FOA, Dennis Kristensen, da han til sidst gik selv og landede en aftale for sit eget område.

Og der er utvivlsomt også mange lærere, som kunnet have ønsket sig et stærkere sammenhold bag kravet om en egentlig arbejdstidsaftale.

Men den danske model står endnu.

Arbejdsmarkedets parter har selv forhandlet sig frem til de overenskomstforlig, medlemmerne nu skal forholde sig til.

Og som en nok så væsentlig sidegevinst så er det forresten også længe siden, fagbevægelsen har mødt så stor interesse for og omtale af vilkårene på det offentlige arbejdsmarked, som tilfældet har været denne gang.

Og hvad nu, hvis det ikke var lykkes at få overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked på plads?

Ville der så ikke have været en overhængende risiko for, at det var en splittet fagbevægelse med en usikker fremtid, som skulle have fejret 1. maj i dag.

Nu bliver det i stedet en dag, hvor det hverken vil støve eller klinge hult, hvis nogen skulle finde på at nævne begreber som "solidaritet" og "sammenhold" i 1. maj-talerne.

Frie overenskomster, som arbejdsmarkedets parter selv forhandler sig frem til, er tydeligvis ikke et levn fra fortiden.

De synes snarere at gå en ny fremtid i møde som den danske model for et velfungerende arbejdsmarked.