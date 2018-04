Uvejr på det vestlige Fyn betyder, at flere borgere mandag vender hjem til brandskadede boliger.

Flere huse brænder i landsbyen Strib på Vestfyn, efter at de mandag eftermiddag er blevet ramt af lyn.

Trekantområdets Brandvæsen opfordrer i den forbindelse borgere med adresse på Møllebakken om at køre hjem for at se til deres huse.

- Der har været lynnedslag på Møllebakken i Strib. Derfor er der ild i hus nummer 37 og nummer 57, siger indsatsleder Jan Møller i en udtalelse.

- Brand- og redningskøretøjer er på stedet, og slukning er i gang. Sammen med politiet er vi i gang med at undersøge de øvrige ejendomme på vejen, men vil gerne have hjælp fra ejerne til at komme ind og undersøge husene.

På Middelfart Kommunes hjemmeside oplyses det, at lygtepæle og telefonskabe er sprængt op af lyn. Også vandforsyningen er ramt.

- Der er tilkaldt en elektriker, men rør ikke ved de ødelagte dele, lyder opfordringen på kommunens hjemmeside.