FODBOLD: Rasmus Festersen ser ud til at være ude af spillet i kampen om en trupplads til søndagens første playoff-kamp i Århus mod AGF.

OB-angriberen var ikke med i truppen til Sønderjyske-kampen, men kom til skade under søndagens træning for de spillere, der ikke skulle med til Haderslev.

En af Festersens fingre røg ud af led.

"Dagens scanning vist, at der ikke var noget brækket i hånden. Derfor er det ikke nødvendigt med et kirurgisk indgreb. Til gengæld skal det nu hele - og det kommer til at tage et stykke tid.", oplyser ob.dk..