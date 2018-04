Ærø: Hackere får fremover sværere ved at bryde igennem sikkerhedsmuren til Ærø Kommune.

Kommunen søger nemlig en databeskyttelsesrådgiver, der skal sørge for at personfølsomme data ikke kommer i de forkerte hænder.

Årsagen til at kommunen skal have en rådgiver, er, at der er kommet ny lovgivning på området.

Det fortæller kommunaldirektør, Allan Krogh Filtenborg.

- Der kommer ny lovgivning på området i maj måned, og det betyder, at kommunerne skal have endnu mere fokus på beskyttelse af persondata. Enten kan flere kommuner gå sammen og ansætte en fælles databeskyttelsesrådgiver, eller også kan kommunerne ansætte deres egen databeskyttelsesrådgiver. Vi har valgt at ansætte vores egen, fortæller han.

Rådgiveren, som vil blive ansat i en 20 timers stilling, skal sørge for, at kommunens persondata bliver behandlet ordentligt.

- Det er noget, vi i forvejen er opmærksomme på, men når vi får ansat en databeskyttelsesrådgiver, vil der komme endnu mere opmærksomhed på det, siger Allan Krogh Filtenborg.

Ansøgningsfristen er den 4. maj. (ANBI)