3 Jarl Cordua, cand. polit og politisk kommentator, bl.a. på Radio24syv

- Umiddelbart har S-formand Mette Frederiksen marginalt mest ud af resultatet. Jeg tror, hun ville tabe mest ved en storkonflikt, for den ville sønderrive hende og partiet og skabe et modsætningsforhold til venstrefløjen, og fagbevægelsen ville blive splittet. Men vi er ude i nuancer her, for Lars Løkke må også være glad for, at landet under hans ledelse undgår en storkonflikt et år før et valg, siger selvstændig, liberal politisk kommentar, bl.a. ved Radio24syv, Jarl Cordua.

- Omvendt har jeg svært ved at se, at borgerlige vælgere ville straffe Lars Løkke for en konflikt, der var blevet udløst, fordi man ikke ville give så store lønstigninger, som der nu blev tale om. Men som det hele endte, står Lars Løkkes regering ikke i nogen kritisk situation. Med de lønstigninger, der kom, er der ingen, der kan udskamme regeringen for at bestå af fedterøve.

Jarl Cordua deler ikke eksempelvis Hans Engells vurdering af innovationsminister Sophie Løhde (V) i den rolle, hun havde som statens chefforhandler.

- Hun fik landet en aftale, ja, men hvilken aftale? Det er ingen kunst at give store indrømmelser, som hun gjorde, hvad lønnen angår. Jeg siger ikke, andre nødvendigvis kunne have gjort det bedre, men det er altså ikke så svært at købe ting dyrt, og det var det, hun gjorde. Og så havde hun undervejs nogle udmeldinger, der ikke forekom kløgtige i en forhandlingssituation, bl. a. i begyndelsen, hvor hun tilkendegav, at de offentligt ansatte allerede stod i gæld i forhold til de privatansatte. Så jeg ved egentlig ikke, hvor meget der er at være imponeret over, siger Jarl Cordua.

- Desuden var forhandlerjobbet et bijob. Hun skal dømmes på sin ministeropgave med at reformere og effektivisere den offentlig sektor. Her har hun manglet en overenskomst for at kunne komme i gang. Den har hun så fået nu. Og det har været en dyr overenskomst. Nå - det er selvfølgelig let at sidde her og være mandagstræner...