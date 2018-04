Søndersø: Under et indbrud i et parcelhus på Spurvevej vendte tyve op og ned på alt i skuffer og skabe. Ifølge Fyns Politi har indehaver endnu ikke noget overblik over det stjålne.

I en bolig på Askevænget nåede tyvene kun til vinduet ud mod badeværelset og en ødelagt karm. Men valgte ifølge politiet at opgive en indstigning i huset./EXP