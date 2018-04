Morud: Tyve har været på spil i parcelhuse på Bøgevangen, Skovbrynet og Fyrrebakken i den forløbne weekend. Dog har gerningsmændene ikke fået det store udbytte ud af de målrettede anstrengelser.

Under et indbrud i et hus på Bøgevangen natten til lørdag brød tyvene et vindue op, men stjal ikke noget. Under et indbrud i en bolig på Skovbrynet blev alt gennemrodet, men øjensynlig var der intet, som faldt i de ubudne gæsters smag - for intet er forsvundet. Her kom tyvene ind gennem et vindue i soveværelset.

Og på Fyrrebakken var forløbet cirka det samme. Heller ikke her blev der stjålet noget i forbindelse med et indbrud, hvor vinduet til soveværelset blev brugt som adgangsvej./EXP