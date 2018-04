B1913 og B1909 mødes på fredag i et klassisk lokalopgør - nu i Danmarksserien. Der kommer næppe så mange som her i 1964, hvor nierne blev dansk mester, men tabte begge kampe til de blå fra B1913, hvis centerforward Kjeld Petersen her svinger venstrebenet med niernes landsholdsback Leif Hartwig som tilskuer. Der kom i alt 40.000 tilskuere til de to lokalopgør. Tirsdag aften går turen for B1909 og B1913 til henholdsvis Turup og Allested. Foto: Fyens Stiftstidende