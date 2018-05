Kassebølle Friskole er blevet udvalgt til at være med i et landsdækkende projekt, hvor skolen skal etablere et område med insektvenlige planter. Målet er at hjælpe de små dyr og at give børnene en viden med i rygsækken til senere i livet. Også H.C. Ørstedsparken i Rudkøbing er med i projektet.

Kassebølle: For andet år i træk skyder Naturvejlederforeningen gang i et projekt, der går ud på at etablere områder med insektvenlige planter ved daginstitutioner, skoler og sfo'er. Ifølge naturvejleder i foreningen, Rikke Laustsen, var det oprindelige mål at bringe børnene tættere på naturens vilde liv og give dem læring til senere i livet. Formålet med Krible Krable-projektet er, at børn og voksne, gennem små naturundersøgelser, leg og læring får øjnene op for, at den bynære natur er fuld af liv - naturen er lige uden for døren, uanset hvor man bor.Landets naturvejledere står hvert år bag hundredvis af Krible Krable arrangementer, målrettet daginstitutioner, indskoling, SFO og børnefamilier.



Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang står bag projektet, der støttes af Nordea-fonden.



Mindst 60.000 børn og voksne forventes at deltage i Krible Krable-måneden.



100 skoler, institutioner og SFO'er har i år efter ansøgning fået leveret udplantningsklare stiklinger til en Krible Krable mini-biotop på mellem 10 og 50 kvadratmeter.



Der er i alt etableret mere end 4.000 kvadratmeter minibiotop ved daginstitutioner og skoler i perioden 2016-2018.



DR Ramasjang viser Krible Krable tv hvert år i uge 21. Men den seneste tids fokus på bier og sommerfugle, der mangler levesteder i naturen, har nu føjet et lag og element mere til projektet. - Vores mål var at få flere børn ud i naturen, og i starten havde vi ikke meget fokus på vilde bier og sommerfugle. Men nu, hvor vi kan koble de to ting sammen, forstærker det projektet, siger hun.

Ikke plads til alle

Bag projektet står desuden DR Ramasjang med økonomisk støtte fra Nordea Fonden, og det hedder i al sin enkelhed "Krible Krable". Skoler rundt om i landet har haft mulighed for at søge om at få lov til at være med og i den forbindelse få leveret de nødvendige og særlige planter, der skal sparke gang i insektlivet på udvalgt områder. I år har foreningen modtaget langt flere ansøgninger, end der er plads til deltagere, og blandt de udvalgte er Kassebølle Friskole, forklarer Rikke Laustsen. - Vi har modtaget flere ansøgninger, end vi har kunnet imødekomme. Cirka 230 har ansøgt, og af dem er 100 udvalgt til at være med, forklarer hun og tilføjer, at ansøgerne skal argumentere for, hvordan de vil arbejde med de vilde planter kombineret med formidling og undervisning.

Mere smådyrsliv på legepladsen

Her var Kassebølle altså blandt en af de skoler, der gjorde indtryk. Skolen står nu til kvit og frit at modtage 10 særligt "særlige" planter, som skal i jorden på et 25 kvadratmeter stort område. En såkaldt minibiotop, hvor alt fra edderkopper, svirrefluer, bier og sommerfugle kan boltre sig hen over sommeren. Ifølge skolens daglige SFO-leder, Mette Lind Jensen, vil der derfor inden længe være endnu mere liv på den 141 år gamle friskole. - Det betyder, at elever og lærere kan se frem til mere smådyrsliv på legepladsen i fremtiden, samtidig med at de får mulighed for at iagttage og undersøge smådyr, skriver hun i en pressemeddelelse.

Park er også udvalgt