Rudkøbing: Torsdag 3. maj kl. 19 inviterer Langeland Bibliotek og Langelands Museum til foredrag med museumsinspektør Gese Friis Hansen, der fortæller om museets nyeste udstilling om svenskerne på Langeland 1658-59.Udstillingen, der netop er åbnet i museets udstillingslokaler i Østergade 25 i Rudkøbing, handler om Karl-Gustav-krigene i 1657-1660. I disse to krige spillede Langeland en ikke uvæsentlig rolle. Det var nemlig fra Spodsbjerg, at den svenske konge Karl 10. Gustav i februar 1658 gik over isen til Lolland. Året efter, under den anden Karl-Gustav-Krig, forsøgte svenskerne at indtage Langeland. Det lykkedes først efter mange mislykkede landgangsforsøg: Langelænderne gjorde nemlig voldsomt modstand, og de forsvarede deres ø i næsten et halvt år, inden de blev overrumplet. Svenskerne selv var overraskede over den voldsomme og vedholdende modstand, og de betegnede langelænderne efterfølgende som "tapre". Svenskere hærgede siden øen med plyndringer, tortur, afbrændinger m.v. /EXP