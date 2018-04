Nogenlunde status quo med en lille pil i retning af færre ledige.

Det billede tegner de nyeste ledighedstal for Odense fra Danmarks Statistik, som viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i Odense Kommune i marts 2018 er 4.923 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,3 procent af arbejdsstyrken, oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

De nye tal betyder, at ledighedsprocenten på sin vis kan siges at være faldet fra 5,4 procent i februar til 5,3 procent i marts.

Men det tal skal tages med et forbehold, da Danmarks Statistik i forbindelse med offentliggørelsen af marts-tallene har korrigeret februar-tallet fra 5,4 til 5,3 procent. Med andre ord: Holder marts-tallet for ledigheden sig på 5,3 procent efter næste korrektion, så var ledigheden på nogenlunde samme niveau i marts, som den var i februar. Dog med en svag tendens i den "rigtige" retning - altså i retning af svagt faldende ledighed.

Odense har fortsat landets 8. højeste ledighed.

For hele landet er ledighedsprocenten med 4,1 procent uændret fra februar til marts.

Onsdag i sidste uge besluttede byrådet i Odense at bruge seks mio. kroner på at opkvalificere en gruppe af arbejdsløse, der hidtil har svært ved at finde et arbejde, fordi deres kompetencer ikke matcher noget af det, arbejdsgiverne efterspørger lige nu. Blandt andet forudser kommunen, at der er mange nye arbejdspladser på vej i gartnerier, som satser på produktion af medicinsk cannabis - der som bekendt er noget andet, end det man kan købe illegalt.