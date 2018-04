Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil se på, om man kan ændre måden at forhandle de offentlige ansattes overenskomster.

Det skyldes ifølge S-formanden, at konfliktniveauet er blevet forhøjet.

- En forhåbentlig kommende socialdemokratisk ledet regering vil sætte et arbejde i gang sammen med arbejdsmarkedets parter og Folketinget om at forny den danske model, siger hun.

Hvordan modellen skal fornys, har S-formanden ikke et endeligt bud på.

Mette Frederiksen foreslår dog at se nærmere på, om man kan styrke Forligsinstitutionen og mener i øvrigt, at man bør skele til Norge og Sveriges arbejdsmarkedsmodeller.

- Vi har været vidner til et forløb, som må give anledning til en vis refleksion ikke mindst på den længere bane.

- Dels i forhold til Moderniseringsstyrelsen, dels om de overordnede økonomiske rammer for vores velfærd og om fremtiden for den danske arbejdsmarkedsmodel på det offentlige arbejdsmarked, siger Mette Frederiksen.

Hun mener blandt andet, at Moderniseringsstyrelsen, som blev oprettet under SRSF-regeringen i 2011, har et for kortsigtet fokus, og at styrelsen ikke har spillet en god rolle i overenskomstforhandlingerne.

Arbejdet med at forny den danske model bør ifølge S-formanden ske i regi af et udvalg eller en kommission i samarbejde med arbejdsmarkedets parter - ikke igennem trepartsforhandlinger.

- Den danske model klarede det. Men forløbet har også vist, at der er udfordringer på det offentlige område, siger Mette Frederiksen.

- Det skyldes måske især, at rollerne som arbejdsgiver og lovgiver er så tæt forbundet med hinanden, og fordi der i hvert fald teoretisk er en mulighed for, at de offentlige arbejdsgivere kan spare penge, når der bliver meldt en konflikt, siger hun.

S foreslår ud over en fornyelse af den danske model endnu engang en "fingrene væk-reform", der skal gøre op med styringsmodellen New Public Management.

I samme ombæring foreslår S også, at Folketingets partier giver et politisk håndslag om at dække øgede udgifter til ældre på det offentlige område.

Det er første gang, Mette Frederiksen kommenterer resultatet af overenskomstforhandlingerne, efter de sidste aftaler faldt på plads i weekenden.

Mette Frederiksen har tidligere fået kritik for ikke at ville afvise et eventuelt regeringsindgreb i en konflikt.