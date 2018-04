To bilejere, der natten til søndag holdt parkeret ved Rosengårdcentret, var åbenbart for stor en fristelse for en indbrudstyv. I hvert fald blev den ene, en VW Golf brudt op, ved at tyven knuste en siderude. I Golfen stjal tyven en dametaske der lå i kabinen. En bil lige ved siden af blev også brudt op ved at knuse en rude, men her kunne tyven ikke finde noget at stjæle. Begge biler holdt parkeret ved Grøn Indgang og ifølge politiets døgnrapport, så skete begge indbrud kort efter midnat natten til søndag. Begge blev anmeldt klokken 00.27.