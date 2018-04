FODBOLD: Sætternissen findes ikke længere, men alligevel lykkedes det for Sport Fyn at udkomme med mandags-avisen uden karakterer til OB's spillere for indsatsen i Haderslev, hvor fynboerne tabte 2-0 til Sønderjyske. Det beklager vi naturligvis dybt, selv om det ikke er bedømmelser, som vil gå over i historien og som er utilstrækkelige til at kunne slå AGF over to kampe.

Målmands Sten Grytebust var bedste mand ifølge Sport Fyn.

KARAKTERERNE FRA HADERSLEV:

Sten Grytebust 7

Ryan Johnson Laursen 4

Kenneth Emil Petersen 02

Marco Lund 02

Mikkel Desler 4

Julius Eskesen 4

Jeppe Tverskov 02

Jens Jakob Thomasen 02

Mathias Greve 4

Nicklas Helenius 02

Anders K. Jacobsen 02