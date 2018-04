jubilæum

Firmaet blev for 150 år siden etableret i Danmarksgade. Siden åbnede butik på Axeltorv. I dag er adressen Glarmestervej i Erritsø.

Fredericia: Det var en engageret svend, Rudolf Leonhard, som i 1868 drog fra Odense til Fredericia for at slå sig ned som glarmester. Han var nationalt sindet, havde selv deltaget i 1864 i Dybbøl Skanser og var en tro Højre-mand. Da en Venstre-mand en dag kom ind for at få indrammet sit billede, kom temperamenterne i kog. Venstre-manden fik godt nok sin ramme - men det var om halsen. Der er mange muntre historier i det jubilæumsskrift, som Torsten Leonhard har forfattet om en af Fredericias ældste virksomheder, der 7. maj fylder 150 år. Han var fjerde generation i Leonhard Glas, som er gået i arv fra far til ældste søn i fem generationer. I de seneste 22 år har sønnen Martin Leonhard stået i spidsen for virksomheden.

Begyndte i Danmarksgade

Forretningens første adresse var Danmarksgade 33 i et gavlvendt hus, hvor Mongolian Barbecue østligste vinduer er. Efter flere adresser i Danmarksgade byggede næste generation, Robert Leonhard, ejendom i Danmarksgade 26, som han siden overlod til en bror, mens hans selv fortsatte fra adressen Landlystvej 1 i Erritsø, hvor hans forældre havde nydt deres otium. I 1929 vendte firmaet tilbage til byen med købet af ejendommen Gjeddesborg, som stadig ejes af familien I stueetagen var der butik. Roberts søn Rudolf blev optaget i firmaet, der trods kriseår i 1930'erne havde store opgaver med Fredericia Banegård og kasernen. Rudolf var ikke meget for at arbejde for besættelsesmagten, som havde indtaget kasernen under Anden Verdenskrig. Han gjorde sig så upopulær hos tyskerne, at arbejdet på kasernen ophørte. Til gengæld sikrede de mange sabotager under Anden Verdenskrig samt tyskernes terroraktioner meget arbejde. Da Rudolf Leonhard døde i 1960, førte hustruen Emmy Leonhard og sønnen - og forfatteren til jubilæumsskriftet - Torsten Leonhard virksomheden videre. I begyndelsen af 1960'erne var det ikke mindst termorudernes fremkomst, som kom til at betyde meget for virksomhedens udvikling. Der kom flere kunder til fra det storkøbenhavnske område, og derfor blev der oprettet en afdeling i Roskilde. Bl.a. havde firmaet glasentrepriser på Danmarks Tekniske Højskole, Seruminstituttet og Jægersborg Kaserne.

Sygehus og seminarium