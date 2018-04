Jubilæum

Men der lyder ikke klynk fra Martin Leonhard, 47 år, over, at arbejdsdagene er lange. At være chef for familiefirmaet gennem fem generationer er en livsstil.

Fredericia: Mester slår alarmen fra om morgenen og når at brygge en kande kaffe eller to, inden medarbejderne møder hos Leonhard Glas. Det er også ofte ham, der slår alarmen til efter endt arbejdsdag.

Martin Leonhard er så at sige født ind i faget. Han er aldrig blevet presset til at følge i famiiens spor. Tipoldefar etablerede firmaet, og oldefar, farfar og far blev ikke spurgt, om de havde lyst til at tage over. Sådan var det bare. Men Martin Leonhard skulle have det frie valg, mente hans far, Torsten Leonhard.

Men en dag kom unge Martin hjem fra handelsskolen og så sin far sidde og regne på et tilbud. Da pegede han på sin fars stol og sagde, at den ville han gerne overtage engang. Torsten Leonhard løftede blikket fra papirerne, kiggede sin søn i øjnene, og så blev der lagt en plan. Sønnen skulle uddannes til glarmester, og han skulle have tre forskellige mestre, så han kom hele vejen rundt om faget, blev det besluttet. Siden kom en uddannelse som bygningskonstruktør til, og som knap 25-årig kunne Martin Leonhard sætte sig i chefstolen i den virksomhed, hvor han begyndte som fejedreng.

- Jeg må til min fars ros sige, at han aldrig har blandet sig i mine dispositioner, efter at han overlod mig posten, siger han og tilføjer, at faren selvfølgelig har haft sin jævnlige gang i virksomheden på Glarmestervej.