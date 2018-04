Tre brugere af Værestedet Stenbruddet mødte mandag formiddag op på borgmesterkontoret i Svendborg for at aflevere en bunke underskrifter mod besparelser på Svendborgs mest udsatte.

Svendborg: Mandag formiddag klokken 9.45 stod tre repræsentanter for nogle af Svendborgs mest udsatte borgere klar foran rådhuset med to bunker underskrifter. Underskrifterne er sat af de mennesker, der dagligt kommer på Værestedet Stenbruddet i Vestergade, og de som benytter sig af Svendborgs gadesygeplejerske. Med underskrifterne fulgte et brev, der beskrev brugernes frygt for nedskæringer.

Tilbage på gaden foran rådhuset var der tid til reflektion.

- Jeg synes, det gik godt, sagde Maria Nagel, jeg er glad for, at Bo Hansen har taget sig tid til at lytte til os. Jeg håber, at politikerne indser, at hvis de gennemfører besparelser på Stenbruddet og gadesygeplejersken, så skal de ud at lappe folk sammen i stedet for at forebygge.

- Vi kan ikke spare mere på de mest sårbare, konstaterede hun, vi vil se flere på gaden og mere aktivt misbrug i gadebilledet. Der vil komme langt flere indlæggelser, og folk vil gå til i ensomhed og skidt i deres lejligheder. Vi er bange for, at det kommer til at koste menneskeliv, uddybede hun.