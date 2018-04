Kunne du tænke dig at mestre det virtuelle lyssværd? Så kan du nu finde din indre Luke Skywalker frem. Det sker ved konkurrencen Happymoves ved Storms Pakhus den 9. maj.

Man skal mestre kunsten i virtual reality, der er en teknologi, hvor man ved hjælp af VR-briller får en computersimuleret 360 graders oplevelse. Til Happymoves vil man opleve en fægtekamp med lyssværd, hvor man motionerer ved at fægte til musikken i spillet Beat Saber. Spillet minder om en blanding mellem Star Wars og computerspillet Guitar Hero.

- Vi ved, at unge har et fyldt skema, hvor skole, lektier og arbejde fylder rigtig meget .Vi tilbyder et break, hvor de unge kan slippe for alle forpligtelserne, have det sjovt og få bevæget sig på en måde, som passer ind i deres hverdag, siger Minna Væver, der er projektleder for Happymoves.

Konkurrencen afvikles sammen med DGI´s landsdelforening og lokale frivillige. I øvrigt kan de unge også hver onsdag blandt andet prøve skumtennis, kongespil og petanque, men aktiviteterne varierer uge til uge. Happymoves har vist sig at være et populært landsdækkende initiativ, hvor tusindvis af unge har udfordret sig selv og hinanden med anderledes aktiviteter. Happymoves afvikles i fem byer.