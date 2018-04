V. Skerninge: To mænd blev anholdt efter et indbrudsforsøg søndag morgen. Det oplyser Fyns Politi.

Indbruddet skete i Vester Skerninge, hvor et vidne kort før klokken ni så to personer, der gik rundt i haven på en privat ejendom på Fåborgvej. Vidnet kontaktede derfor politiet, men da patruljen nåede frem, var tyvenes bil kørt fra stedet.

Det viste sig dog, at den ene af mændene fortsat befandt sig i huset. Han blev anholdt af politiet med det samme, mens den anden gerningsmand blev snuppet af en patrulje inde i Vester Skerninge by.

De to gerningspersoner er henholdsvis 18 og 24 år og fra det sønderjyske, og begge erkendte at have begået indbruddet. De to mænd er løsladt igen efter afhøring, oplyses det i politiets døgnrapport. (heng)