Fredericia: Politiet var lørdag eftermiddag i Fredericia Idrætscenter for at vise en mand bort fra svømmehallen.

Svømmehallen har tidligere oplyst til Fredericia Dagblad, at en gæst ikke ønskede at gå i vandet med sine små børn, hvorefter vedkommende blev sur på livredderen, som påpegede, han skulle gå i vandet. Manden blev herefter voldelig over for livredderen. Politiet blev tilkaldt og viste manden bort fra svømmehallen.

Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard fra Sydøstjyllands Politi fortæller, den bortviste mand er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det betyder, at manden kan se frem til en bøde på mellem 1500-3000 kroner.

- Manden gav livredderen et skub og blev bedt om at forlade stedet, fortæller Finn Ellesgaard.

Fredericia Idrætscenter lavede søndag et opslag på Facebook, hvor man beklagede episoden og pointerede, at den slags opførsel ikke accepteres i idrætscentret. Man opfordrede desuden eventuelle vidner til at henvende sig til idrætscentret, hvis de har brug for at få episoden talt igennem.